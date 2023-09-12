Тони Надаль: Рафаэль хочет вернуться на корт к Australian Open — 2024

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, сообщил, что теннисист планирует вернуться в тур на Открытом чемпионате Австралии — 2024.
«Рафа в порядке, восстанавливается. Если всё пойдёт хорошо, он хочет вернуться на корт к Открытому чемпионату Австралии — 2024», — приводит слова Тони Надаля El Desmarque.
Напомним, Надаль травмировался во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы. Позднее, в мае Надаль заявил, что, скорее всего, завершит карьеру в 2024 году.
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