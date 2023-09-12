Маррей: молодые теннисисты должны давить на Джоковича, но сейчас этим даже не пахнет

Британский теннисист Энди Маррей выразил мнение, что у сербского спортсмена Новака Джоковича нет конкурентов среди молодых теннисистов.

«Молодые ребята должны давить на Новака и стремиться его обыграть. Но сейчас этим даже не пахнет. Новак очень долго находится на вершине, как Федерер и Надаль. Его спортивное долголетие впечатляет. Джокович играет на этом уровне уже очень долго.

Все говорили, что на Уимблдоне произошла смена поколений, но я знал, что это не так. На US Open он доказал, что является лучшим теннисистом мира. Молодёжь должна совершенствоваться, чтобы навязать ему борьбу", — приводит слова Маррея BBC.

Напомним, Джокович стал победителем US Open — 2023, в финале обыграв россиянина Даниила Медведева.