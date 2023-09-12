Эверт: Соболенко уверенно провела этот год на корте. Заслуженное первое место в рейтинге

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт поздравила белорусскую теннисистку Арину Соболенко с восхождением на первую строчку рейтинга WTA.

«Поздравляю Алину! Она замечательно и очень уверенно провела эти 12 месяцев на корте. Заслуженное первое место в рейтинге», — написала Эверт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Соболенко сместила с первой строчки рейтинга WTA четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» польку Игу Свёнтек. Арина – 29-я в истории WTA-тура первая ракетка мира. В финале Открытого чемпионата США — 2023 Соболенко уступила американской теннисистке Кори Гауфф. Победителем мужского турнира US Open стал серб Новак Джокович.