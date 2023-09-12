Эверт: Соболенко уверенно провела этот год на корте. Заслуженное первое место в рейтинге
Поделиться
18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт поздравила белорусскую теннисистку Арину Соболенко с восхождением на первую строчку рейтинга WTA.
«Поздравляю Алину! Она замечательно и очень уверенно провела эти 12 месяцев на корте. Заслуженное первое место в рейтинге», — написала Эверт на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Соболенко сместила с первой строчки рейтинга WTA четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» польку Игу Свёнтек. Арина – 29-я в истории WTA-тура первая ракетка мира. В финале Открытого чемпионата США — 2023 Соболенко уступила американской теннисистке Кори Гауфф. Победителем мужского турнира US Open стал серб Новак Джокович.
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
12:57
-
12:26
-
12:09
-
10:14
-
09:23
-
07:20
-
02:49
-
02:27
-
00:38
- 11 сентября 2023
-
23:58
-
22:13
-
22:03
-
21:54
-
21:36
-
21:15
-
20:58
-
20:47
-
20:34
-
20:31
-
19:43
-
19:11
-
19:06
-
18:54
-
18:43
-
18:18
-
17:45
-
16:32
-
16:25
-
16:00
-
15:29
-
15:06
-
14:29
-
13:40
-
12:54
-
12:47
Партнерский контент