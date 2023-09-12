Новак Джокович: если бы я был не из Сербии, меня прославляли бы

Сербский теннисист Новак Джокович не стал отвечать на вопрос о том, кто является величайшим игроком в истории тенниса. Также Джокович подчеркнул, что его происхождение помешало ему добиться должного признания на Западе.
«Я оставлю другим право ответить на вопрос о том, заслуживаю ли я быть частью этой дискуссии. Однако одно я знаю точно — если бы я был не из Сербии, меня прославляли бы в спортивном мире многие годы. Особенно на Западе. Но это часть моего пути, и я благодарен и горжусь тем, что представляю Сербию. Благодаря этому все мои достижения становятся ещё слаще и приносят больше удовлетворения», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
Напомним, Джокович стал победителем Открытого чемпионата США — 2023. В финале турнира сербский спортсмен обыграл россиянина Даниила Медведева.
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