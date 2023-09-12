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Янчук — о реакции Путина на успехи Даниила Медведева: это поспособствует развитию тенниса

Янчук — о реакции Путина на успехи Даниила Медведева: это поспособствует развитию тенниса
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Советский и российский теннисист и заслуженный тренер по теннису Виктор Янчук высказался о реакции Владимира Путина на успехи Даниила Медведева. По мнению Янчука, это положительно скажется на развитии тенниса в России.

«Это очень здорово, что президент обратил внимание, особенно всенародно, не так часто это происходит. Конечно, очень приятно, что на наш вид спорта обращает внимание высшее руководства страны. Думаю, это поспособствует развитию тенниса в России», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил выступление российского теннисиста Даниила Медведева на US Open – 2023. Медведев дошёл до финала Открытого чемпионата США, где проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 0:3.

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