Эрика Андреева прошла во второй раунд челленджера в Словении
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19-летняя российская теннисистка, 164-я ракетка мира Эрика Андреева обыграла представительницу Венесуэлы с 597-й строчки рейтинга Андреа Гамис и прошла во второй круг турнира серии «челленджер», который проходит в словенском городе Любляна.
Матч между Андреевой и Гамис завершился за 2 часа 26 минут в трёх сетах в пользу россиянки. Проиграв первый сет со счётом 3:6, Андреева выиграла следующие две партии 6:4, 6:3. Эрика отметилась четырьмя подачами навылет и допустила восемь двойных ошибок, в то время как её соперница не отметилась эйсами и сделала три двойных ошибки.
Соперница Эрики Андреевой во втором раунде уже известна, ей стала 17-летняя представительница Чехии Сара Бейлек (209-я в рейтинге WTA).
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