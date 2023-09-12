Эрика Андреева прошла во второй раунд челленджера в Словении

19-летняя российская теннисистка, 164-я ракетка мира Эрика Андреева обыграла представительницу Венесуэлы с 597-й строчки рейтинга Андреа Гамис и прошла во второй круг турнира серии «‎челленджер»‎, который проходит в словенском городе Любляна.

Матч между Андреевой и Гамис завершился за 2 часа 26 минут в трёх сетах в пользу россиянки. Проиграв первый сет со счётом 3:6, Андреева выиграла следующие две партии 6:4, 6:3. Эрика отметилась четырьмя подачами навылет и допустила восемь двойных ошибок, в то время как её соперница не отметилась эйсами и сделала три двойных ошибки.

Соперница Эрики Андреевой во втором раунде уже известна, ей стала 17-летняя представительница Чехии Сара Бейлек (209-я в рейтинге WTA).