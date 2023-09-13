Вероника Кудерметова проиграла Софье Кенин на турнире в Сан-Диего
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В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер» закончился матч первого круга турнира категории WTA 500 Symbiotika San Diego Open, в котором шестая сеяная россиянка Вероника Кудерметова проиграла американке Софье Кенин — 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
По ходу поединка Кудерметова четыре раза подала на вылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Её соперница сделала два эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Всего Кудерметова выиграла 52 очка, а Кенин — 61.
В следующем матче Кенин встретится с соотечественницей Кэти Волынец. Победитель этой встречи в 1/4 финала сыграет либо с Онс Жабер (Тунис) либо с Анастасией Потаповой (Россия).
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