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Анна Калинская обыграла Хэрриет Дарт в матче второго круга турнира WTA-250 в Осаке

Анна Калинская обыграла Хэрриет Дарт в матче второго круга турнира WTA-250 в Осаке
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В матче второго круга турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония) 92-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт (161-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу россиянки.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Калинская ни разу не подала навылет, в то время как её соперница сделала три эйса. Теннисистки совершили одинаковое количество двойных ошибок — по три. В реализации брейк-пойнтов больше преуспела российская спортсменка. Она реализовала пять брейк-пойнтов из шести против четырёх из шести у спортсменки из Великобритании.

В четвертьфинале турнира Анна Калинская встретится с победительницей пары Эшлин Крюгер (США) — Джессика Понше (Франция). Турнир в Осаке продлится до 17 сентября. Его призовой фонд составляет $ 259 тыс.

Осака. 2-й круг
13 сентября 2023, среда. 06:45 МСК
Анна Калинская
92
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Хэрриет Дарт
161
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Комментарии
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