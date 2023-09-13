Соболенко: после победы на Australian Open подумала, что могу оказать давление на Свёнтек

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о конкуренции с польской спортсменкой Игой Свёнтек.

«После победы на Открытом чемпионате Австралии — 2023 я подумала, что, возможно, у меня есть шанс оказать давление на Игу Свёнтек. Показать ей, что остаться на вершине будет не так просто. Я просто много тренировалась, продолжала усердно работать, совершенствоваться. Я надеялась, что однажды стану первой ракеткой мира», — приводит слова Соболенко WTA Insider.

Напомним, Соболенко после Открытого чемпионата США — 2023 сместила с первой строчки рейтинга WTA Свёнтек, которая является четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Арина – 29-я в истории WTA-тура первая ракетка мира.