Соболенко: после победы на Australian Open подумала, что могу оказать давление на Свёнтек
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о конкуренции с польской спортсменкой Игой Свёнтек.
«После победы на Открытом чемпионате Австралии — 2023 я подумала, что, возможно, у меня есть шанс оказать давление на Игу Свёнтек. Показать ей, что остаться на вершине будет не так просто. Я просто много тренировалась, продолжала усердно работать, совершенствоваться. Я надеялась, что однажды стану первой ракеткой мира», — приводит слова Соболенко WTA Insider.
Напомним, Соболенко после Открытого чемпионата США — 2023 сместила с первой строчки рейтинга WTA Свёнтек, которая является четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Арина – 29-я в истории WTA-тура первая ракетка мира.
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