Профсоюз теннисистов-профессионалов выступил с заявлением по поводу отстранения Халеп

Пресс-служба Профсоюза теннисистов-профессионалов (PTPA) в соцсетях опубликовала заявление по поводу дисквалификации румынской теннисистки Симоны Халеп до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил.
«Мы поддерживаем игроков и защищаем их права во всех случаях. Это включает в себя осуществление должного процессуального и апелляционного права в делах о нарушении антидопинговых правил. Повторяющиеся и необъяснимые переносы слушаний по делу Симоны Халеп являются несправедливыми и неприемлемыми.
PTPA поддержит спортсменку в любых будущих обращениях, а также всех других игроков, которым требуется помощь. Согласно нашим принципам мы продолжим работать над совершенствованием процессов и будем двигаться вперёд на благо всего сообщества», — говорится в заявлении.
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