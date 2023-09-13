Новак Джокович не смог сдержать слёз на праздновании победы на US Open в Белграде

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог сдержать эмоций на праздновании победы на US Open с болельщиками в Белграде.
12 сентября Джокович предстал перед болельщиками, которые бурно приветствовали победителя Открытого чемпионата США — 2023. Спортсмен расчувствовался из-за такого тёплого приёма на родине и не смог сдержать слёз. Теннисист пытался заговорить, но его голос дрожал от волнения. В итоге он смог сказать несколько слов тысячам людей, собравшимся в Белграде.
«Это сбывшая детская мечта, потому что однажды я тоже был среди вас и праздновал», — сказал Джокович.
Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2023 Джокович обыграл третью ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
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