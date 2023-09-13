Зверев — Джоковичу: ты легенда не только в теннисе, но и во всём спорте
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обратился к сербу Новаку Джоковичу после его победы на Открытом чемпионате США — 2023.
«Не знаю, что ещё может доказать этот человек. Ты легенда, мой друг. Не только в теннисе, но и во всём спорте», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата США — 2023 Джокович обыграл третью ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Таким образом, сербский спортсмен выиграл свой 24-й турнир «Большого шлема» и повторил рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на соревнованиях.
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