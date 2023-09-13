Ольховский — о дисквалификации Халеп: это сложное и запутанное дело

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал отстранение румынской теннисистки Симоны Халеп за нарушение антидопинговых правил.

«Это сложное и запутанное дело. Она говорит, что вещество попало с биологически активными добавками, но это её ответственность, нужно тщательнее следить за составом того, что ты употребляешь, за теми же витаминами. Есть правила, они одни для всех, у неё нашли запрещённое вещество, её дисквалифицировали», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, в конце 2022 года Симона сдала положительный тест на роксадустат во время участия в Открытом чемпионате США и в её биологическом паспорте были обнаружены нарушения. Спортсменка была временно отстранена. Накануне стало известно, что Халеп дисквалифицировали до 6 октября 2026 года.