Жабер: игрокам из топ-500 следует платить больше, чтобы они не беспокоились о деньгах

Тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о необходимости увеличения дохода теннисистов с более низким рейтингом.
«Мне очень нравится помогать игрокам. Я искренне люблю этот вид спорта. Я считаю, что теннис заслуживает гораздо большего. Как говорил Новак Джокович, наш спорт является третьим по популярности в мире, но лишь немногие теннисисты могут зарабатывать этим на жизнь. Ничего не сходится. Если посмотреть, это невероятно.
Я вижу очень много спортсменов, которые борются так же, как и я боролась в своё время. На мой взгляд, в таком красивом виде спорта, за которым следит множество зрителей, должно быть больше денег. Денег для спортсменов, которые могли бы наслаждаться спортом и не думать об этом. «Как я буду платить тренеру? Мне нужен физиотерапевт». Мы платим за всё. Это нормально. Но я считаю, что игрокам из топ-500 рейтинга следует платить больше, чтобы они не беспокоились о деньгах и могли думать о спорте, получать от него удовольствие», — сказала Жабер на пресс-конференции на турнире в Сан-Диего.
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