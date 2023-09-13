Саккари объяснила, почему решила не брать паузу после эмоционального срыва на US Open

Бывшая третья ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари высказалась о своей эмоциональной речи после вылета с US Open — 2023, а также рассказала, почему решила продолжать выступать.

«Я не знала, что это записывается. Не знала, что мои слова разлетятся. Даже дома начали беспокоиться. Количество сообщений, полных любви и поддержки, было огромным, и это очень приятно. Я очень благодарна, что в туре есть люди, которые меня поддерживают. Это была главная причина, почему я решила продолжать играть. Эти люди дали мне много сил. Это было одно из самых приятных ощущений, которые я испытала за всю карьеру», — приводит слова Саккари Tennis 365.

Сейчас Саккари выступает в турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США). Во втором круге соревнований спортсменка сыграет колумбийской теннисисткой Марией-Камилой Осорио-Серрано.