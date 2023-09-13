Беккер: Джокович — не человек. Для него не существует пределов

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением об успехе сербского теннисиста Новака Джоковича на Открытом чемпионате США — 2023.

«Небо — не предел. Для него не существует пределов. Нельзя быть таким подтянутым, голодным до побед и воодушевлённым в 36 лет. Он не человек. Всем любопытно посмотреть, куда может зайти Новак. Он абсолютно уверен в себе. Новак попросил распечатать футболки для финала ещё за неделю до матча. Потому что победа была его целью, и он был уверен, что добьётся своего», — приводит слова Беккера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата США — 2023 Джокович обыграл третью ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Таким образом, сербский спортсмен выиграл свой 24-й турнир «Большого шлема» и повторил рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на соревнованиях.