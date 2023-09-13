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Борис Беккер рассказал, что поразило его во время сотрудничества с Новаком Джоковичем

Борис Беккер рассказал, что поразило его во время сотрудничества с Новаком Джоковичем
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер рассказал о взаимоотношениях с сербом Новаком Джоковичем, а также вспомнил времена совместной работы.

«Мы с Новаком очень близки. У Ноле две личности: та, что выходит на корт, и та, что живёт за его пределами. Он очень хороший человек, любит делать добро, помогает детям через свой фонд. Если друг нуждается в помощи, он всегда первым протянет ему руку.

Что больше всего поразило меня во время нашего сотрудничества? Тот факт, что он никогда не был удовлетворён. Никогда! Когда он выигрывал большой турнир, вместо того, чтобы праздновать, он стремился обсудить слабые моменты своей игры. Я говорил ему: «Ноле, давай подумаем об этом завтра». Но он продолжал анализировать и думать, как можно усовершенствовать свою игру», — приводит слова Беккера La Gazzetta dello Sport.

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