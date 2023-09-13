Даниил Медведев опубликовал трогательные фото с женой и дочкой из Нью-Йорка

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях милые снимки из Нью-Йорка с семьей – женой Дарьей и дочкой Алисой.
Фото: из личного архива Даниила Медведева
Фото: из личного архива Даниила Медведева
Фото: из личного архива Даниила Медведева
Напомним, на прошедшем US Open — 2023 Медведев (3) дошёл до финала, по пути обыграв чемпиона 2022 года испанца Карлоса Алькараса (1). В финале же Даниилу не удалось одолеть на тот момент 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2). Россиянин проиграл титулованному сербу со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.
В день финала US Open, 10 сентября у Медведева и его жены Дарьи была годовщина свадьбы.
Медведев продолжит занимать третью строчку рейтинга ATP, его отставание от второго места – 1255 очков. При этом сам он превосходит четвёртую ракетку мира датчанина Хольгера Руне более чем на 2,5 тысячи очков.
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