«Хоть где-то первый». Рублёв иронично высказался о своём антирекорде в четвертьфиналах ТБШ

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём антирекорде, касающемся четвертьфиналов турниров «Большого шлема».

Напомним, после проигранного Даниилу Медведеву четвертьфинала на US Open — 2023 Рублёв стал первым теннисистом в Открытой эре, который проиграл свои первые девять матчей в четвертьфиналах мэйджоров.

«Хоть где-то первый (смеётся). Уже даже не знаю, если так подумать, быть первым в истории теннисистом, который из девяти своих первых четвертьфиналов на ТБШ не выиграл ни одного – это тоже рекорд, который не каждый сможет побить. На самом деле, в последних двух четвертьфиналах я был на уровне, можно было и дальше доходить. Но не сложилось. Что на Уимблдоне был Джокович, что сейчас, на US Open оказался Даня, который в данный момент был сильнее большинства игроков», — сказал Рублёв в эфире YouTube-канала «Больше».