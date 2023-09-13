Андрей Рублёв рассказал о главной цели на заключительную часть сезона

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв назвал свою основную цель на заключительную часть сезон 2023.
«Хотелось бы попасть на Итоговый турнир. Посмотрим, пока свои шансы никак не оцениваю. Цель – просто хотя бы попасть, это бы уже было хорошим подтверждением того, что всё непросто так, четыре года подряд отбираться на Итоговый. Значит, у меня реально есть уровень, чтобы находиться в топ-8 лучших игроков мира. Под уровнем я главным образом подразумеваю стабильность.
Сколько мне нужно ещё набрать очков, чтобы отобраться на Итоговый, я не считаю, пусть идёт как идёт. Я знаю, что нахожусь в претендентах на отбор в Турин, мне надо, чтобы меня не обогнали те, кто стоит ниже, как минимум, сыграли либо так же, либо хуже меня оставшиеся турниры», — сказал Рублёв в эфире YouTube-канала «Больше».
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