Россиянин Александр Шевченко вышел в четвертьфинал челленджера в Польше

86-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко вышел в четвертьфинал турнира серии «Челленджер», который проходит на грунтовом покрытии в Щецине (Польша).

В матче 1/8 финала посеянный под четвёртым номером Шевченко 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) одолел 169-ю ракетку мира, 26-летнего представителя Италии Рауля Бранкаччо. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 2 часа и 58 минут. Шевченко шесть раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 10 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Бранкаччо три эйса, 10 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнта из 21.

За выход в полуфинал соревнований в Польше Шевченко сразится с 22-летним болгарином Адрианом Андреевым (186-я ракетка мира).