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Жабер высказалась о том, что Соболенко стала первой ракеткой мира

Жабер высказалась о том, что Соболенко стала первой ракеткой мира
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Представительница Туниса Онс Жабер высказалась о белоруске Арине Соболенко, которая стала первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата США.

«Я увидела Арину на US Open и поздравила её. Я считаю, что она действительно заслужила быть первой ракеткой. У неё есть всё для этого. Надеюсь, это нас мотивирует. Определенно, мы обязательно будем её преследовать», — приводит слова Жабер The Tennis Letter в «твиттере»

Напомним, в финале US Open Соболенко уступила американке Кори Гауфф со счётом (6:2, 3:6, 2:6).
11 сентября, Соболенко дебютировала на первой строчке WTA, сместив с данной позиции четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», польку Игу Свёнтек. Арина стала 29-й в истории WTA-тура первой ракеткой мира.

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