«Он насиловал меня три раза в день». Экс-теннисистка дала показания против тренера

Бывшая французская теннисистка Анжелик Коши дала показания против экс-тренера Эндрю Геддеса.
Геддес начал тренировать Коши в теннисном клубе «Сарсель» в 1999 году, когда ей было 12 лет, и подвергал юную спортсменку сексуализированному насилию. В 2021 году Геддес был признан виновным в сексуализированном насилии в отношении четырёх девочек-подростков во Франции и приговорён к 18 годам лишения свободы.
«Я много раз думала о самоубийстве. Он насиловал меня три раза в день. В первую ночь он попросил меня пройти в его комнату, и я этого не сделала, но потом он пришёл в мою. Было только хуже. Я была как в тюрьме, не могла выйти, когда хотела. Наши комнаты в лагере разделяли 13 ступеней. 13 ступеней ужаса. От 13 до 18 лет я жила, думая, что у меня СПИД», — приводит слова Коши France Info.
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