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Медведев и Шевченко снялись с турнира ATP-250 в Чжухае

Медведев и Шевченко снялись с турнира ATP-250 в Чжухае
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не выступит на турнире категории ATP-250 в Чжухае (Китай), который начнётся 20 сентября. Также на этих соревнованиях не выступит россиянин Александр Шевченко.

Ранее Медведев снялся с выставочного турнира серии UTS, который пройдёт во Франкфурте (Германия) с 15 по 17 сентября. Спортсмен сообщил, что отказ от участия связан с усталостью.

Ближайший турнир, на который заявлен Медведев — ATP-500, который пройдёт в Пекине (Китай) 27 сентября по 4 октября. Шевченко заявлен на квалификацию турнира ATP-250 в Астане (Казахстан).

Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2023 Медведев проиграл сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

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