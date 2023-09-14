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Кто завершит сезон-2023 в статусе первой ракетки мира?

Сербский теннисист Новак Джокович вновь возглавил рейтинг ATP после победы на Открытом чемпионате США — 2023. В финале соревнований серб обыграл третью ракетку мира россиянина Даниила Медведева.

Прошлым лидером мирового рейтинга среди мужчин был 20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто завершит сезон-2023 в статусе первой ракетки мира?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Мировой рейтинг 52 недель ATP

1 (+1). Новак Джокович (Сербия) — 11 795 очков.

2 (-1). Карлос Алькарас (Испания) — 8535.

3. Даниил Медведев (Россия) — 7280.

4. Хольгер Руне (Дания) — 4710.

5 (+2). Стефанос Циципас (Греция) — 4615.

6 (+2). Андрей Рублёв (Россия) — 4515.

7 (-1). Янник Синнер (Италия) — 4465.

8 (+1). Тейлор Фритц (США) — 3955.

9 (-4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3560.

10 (+2). Александр Зверев (Германия) — 3030.