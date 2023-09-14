Алина Корнеева вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу в матче 1/8 финала хардового турнира ITF, проходящего во Франции.

Россиянка, занимающая 217 место в мировом рейтинге, обыграла представительницу Тайваня Джоанну Гарланд со счётом 2:6, 7:5, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 46 минут. Соперница Корнеевой в четвертьфинале соревнований определится позднее.

Корнеева также выступает в парном разряде на турнире во Франции. Россиянка вместе с партнёршей, французской теннисисткой Фионой Ферро, вышли в полуфинал, где встретятся с представительницей Индии Васанси Шинде и француженкой Тифани Леметр.

Напомним, Корнеева в этом сезоне выиграла два юниорских турнира «Большого шлема».