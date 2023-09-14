Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алина Корнеева вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции

Алина Корнеева вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции
Комментарии

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу в матче 1/8 финала хардового турнира ITF, проходящего во Франции.

Россиянка, занимающая 217 место в мировом рейтинге, обыграла представительницу Тайваня Джоанну Гарланд со счётом 2:6, 7:5, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 46 минут. Соперница Корнеевой в четвертьфинале соревнований определится позднее.

Корнеева также выступает в парном разряде на турнире во Франции. Россиянка вместе с партнёршей, французской теннисисткой Фионой Ферро, вышли в полуфинал, где встретятся с представительницей Индии Васанси Шинде и француженкой Тифани Леметр.

Напомним, Корнеева в этом сезоне выиграла два юниорских турнира «Большого шлема».

Материалы по теме
Корнеева призналась, что эпический матч Надаля с Медведевым на AO-2022 является её любимым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android