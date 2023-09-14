Кирьос — о Халеп: может, игрокам стоит просто перестать заниматься сомнительной ерундой?
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на новость о дисквалификации румынской теннисистки Симоны Халеп, а также на критику работы Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) со стороны греческой спортсменки Марии Саккари.
«Я бегаю на бананах и коле в пятисетовых матчах. И мой послужной список говорит сам за себя. Может быть, игрокам стоит просто перестать заниматься всякой сомнительной ерундой? Посмотреть на себя в зеркало в конце дня и сказать: да, я всё сделал правильно. Это нетрудно. Думаю, если бы я принимал что-то, за что меня бы дисквалифицировали на четыре года, у меня было бы где-то пять выигранных ТБШ», — написал Кирьос на своей странице в соцсетях.
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