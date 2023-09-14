Андрей Рублёв подвёл итоги выступления на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2023
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги выступления на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2023.
Рублёв дошёл до четвертьфинала на трёх мэйджорах: Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне и US Open.
«Я рад, что на четырёх «Больших шлемах» мне удалось выйти в три четвертьфинала. Конечно, хотелось бы пройти дальше, дойти хотя бы до полуфинала, но три четвертьфинала на четырёх мэйджорах — это пока мой лучший результат.
В чём-то я по-прежнему могу прибавить. В физическом плане нужно стать быстрее… Большинство парней из топ-10 быстрее меня.
Более тяжёлые мячи, доставать мячи из более сложных точек плюс психология – вот главное на этом уровне», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.
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