Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги выступления на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2023.

Рублёв дошёл до четвертьфинала на трёх мэйджорах: Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне и US Open.

«Я рад, что на четырёх «Больших шлемах» мне удалось выйти в три четвертьфинала. Конечно, хотелось бы пройти дальше, дойти хотя бы до полуфинала, но три четвертьфинала на четырёх мэйджорах — это пока мой лучший результат.

В чём-то я по-прежнему могу прибавить. В физическом плане нужно стать быстрее… Большинство парней из топ-10 быстрее меня.

Более тяжёлые мячи, доставать мячи из более сложных точек плюс психология – вот главное на этом уровне», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.