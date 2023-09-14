Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Сан-Диего, уступив Кенин

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в полуфинал хардового турнира категории WTA-500, который проходит в Сан-Диего (США). В четвертьфинале Потапова потерпела поражение от американки Софьи Кенин, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова – Софья Кенин в четвертьфинале турнира в Сан-Диего.

Потапова трижды подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала два из шести брейк-пойнтов. Кенин выполнила один эйс, сделала четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Сан-Диего Кенин сыграет с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари и представительницей США Эммой Наварро.