Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Сан-Диего, уступив Кенин

Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Сан-Диего, уступив Кенин
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в полуфинал хардового турнира категории WTA-500, который проходит в Сан-Диего (США). В четвертьфинале Потапова потерпела поражение от американки Софьи Кенин, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова – Софья Кенин в четвертьфинале турнира в Сан-Диего.

Потапова трижды подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала два из шести брейк-пойнтов. Кенин выполнила один эйс, сделала четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Сан-Диего Кенин сыграет с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари и представительницей США Эммой Наварро.

Сан-Диего (ж). 1/4 финала
14 сентября 2023, четверг. 21:40 МСК
Анастасия Потапова
27
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Софья Кенин
93
США
Софья Кенин
С. Кенин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android