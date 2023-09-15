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Коллинз оставила турнир в Сан-Диего без второй сеяной Гарсии

Коллинз оставила турнир в Сан-Диего без второй сеяной Гарсии
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Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-500, который проходит в Сан-Диего (США). В четвертьфинальном матче Коллинз нанесла поражение второй ракетке турнира представительнице Франции Каролин Гарсии со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Коллинз трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала все три возможности взять подачу соперницы. Гарсия выполнила один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и не имела ни одного шанса взять подачу соперницы.

За выход в финал турнира в Сан-Диего Коллинз сыграет с победительницей матча между представительницей Бразилии седьмой сеяной Беатрис Хаддад-Майей и четвёртой ракеткой соревнований чешкой Барборой Крейчиковой.

Сан-Диего (ж). 1/4 финала
14 сентября 2023, четверг. 23:15 МСК
Даниэль Коллинз
43
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Каролин Гарсия
10
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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