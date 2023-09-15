Арина Соболенко посетила фэшн-вечеринку Vogue World — 2023 в Лондоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, первая ракетка мира, посетила фэшн-вечеринку Vogue World — 2023 в Лондоне (Великобритания). Это мероприятие проводится в начале Лондонской недели моды.

Фотографиями со звёздной вечеринки спортсменка поделилась в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

«Отлично провели время на Vogue World сегодня вечером в Лондоне! Благодарю Эдварда Эннинфула и Анну Винтур (главные редакторы британской и американской версий журнала Vogue. — Прим. «Чемпионата») за приглашение быть частью этого невероятного шоу», — написала Соболенко под фотографией, на которой она изображена вместе со своим стилистом Марко Капальдо.

Напомним, неделей ранее Арина Соболенко стала финалисткой Открытого чемпионата США. С понедельника, 11 сентября, белоруска является лидером рейтинга WTA.