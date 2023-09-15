Калинская разгромно проиграла в четвертьфинале турнира WTA-250 в Осаке
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Российская теннисистка Анна Калинская, 92-я ракетка мира, потерпела разгромное поражение в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). Спортсменка в двух сетах проиграла 123-й ракетке мира из США Эшлин Крюгер со счётом 3:6, 1:6.
Матч теннисисток длился 1 час 21 минуту. Анна Калинская по ходу встречи выполнила два эйса и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта. На счету Эшлин Крюгер — 11 подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта и три двойные ошибки.
За выход в финал Крюгер поборется либо с японкой Маи Хонтама (WC), либо с голландкой Арианне Хартоно (Q).
После выхода в четвертьфинал турнира в Осаке Анна Калинская в понедельник, 18 сентября, поднимется на 16 строчек в рейтинге WTA и станет 76-й ракеткой мира.
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