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Калинская разгромно проиграла в четвертьфинале турнира WTA-250 в Осаке

Калинская разгромно проиграла в четвертьфинале турнира WTA-250 в Осаке
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Российская теннисистка Анна Калинская, 92-я ракетка мира, потерпела разгромное поражение в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). Спортсменка в двух сетах проиграла 123-й ракетке мира из США Эшлин Крюгер со счётом 3:6, 1:6.

Матч теннисисток длился 1 час 21 минуту. Анна Калинская по ходу встречи выполнила два эйса и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта. На счету Эшлин Крюгер — 11 подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта и три двойные ошибки.

За выход в финал Крюгер поборется либо с японкой Маи Хонтама (WC), либо с голландкой Арианне Хартоно (Q).

После выхода в четвертьфинал турнира в Осаке Анна Калинская в понедельник, 18 сентября, поднимется на 16 строчек в рейтинге WTA и станет 76-й ракеткой мира.

Осака. 1/4 финала
15 сентября 2023, пятница. 04:40 МСК
Эшлин Крюгер
123
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Анна Калинская
92
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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