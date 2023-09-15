Новак Джокович: завершение сезона в статусе первой ракетки мира — не приоритет для меня

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что сохранение лидирующей позиции в мировом рейтинге не является для него приоритетной задачей.
«Завершение сезона в статусе первой ракетки мира было бы бонусом к отличному году, но это не приоритет. Моим приоритетом было выиграть турниры «Большого шлема» в этом сезоне. Я выиграл три и в четвёртом вышел в финал. Для меня это идеальный год, не говоря уже о том, что я представляю свою страну. Всё, что произойдёт с этого момента, будет бонусом», — приводит слова Джоковича Marca.
Напомним, в 2023 году Джокович стал победителем Australian Open, «Роллан Гаррос» и US Open. Серб также вышел в финал Уимблдона, однако уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
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