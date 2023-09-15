Джокович: чувствовал, что нет места для тройки из-за соперничества Федерера и Надаля

24-кратный победитель турниров «‎Большого шлема»‎, первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович выразил мнение о своём «‎вмешательстве» в‎ соперничество Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«‎Соперничество с Надалем и Федерером… Я как будто вмешивался в это дело. В каком-то смысле на протяжении многих лет мне казалось, что там нет места для троих, так что мне пришлось справляться с этим. Но это нормально. В конце концов я принял роль «‎плохого парня»‎ в теннисе»‎, — сказал Джокович.

Напомним, в начале сентября Нован Джокович выиграл Открытый чемпионат США, который стал для него третьим титулом на турнирах «‎Большого шлема» в 2023 году и 24-м в карьере. Благодаря этой победе сербский теннисист поднялся на первое место в рейтинге АТР, обогнав испанца Карлоса Алькараса.