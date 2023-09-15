Джокович: чувствовал, что нет места для тройки из-за соперничества Федерера и Надаля

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович выразил мнение о своём «вмешательстве» в соперничество Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
«Соперничество с Надалем и Федерером… Я как будто вмешивался в это дело. В каком-то смысле на протяжении многих лет мне казалось, что там нет места для троих, так что мне пришлось справляться с этим. Но это нормально. В конце концов я принял роль «плохого парня» в теннисе», — сказал Джокович.
Напомним, в начале сентября Нован Джокович выиграл Открытый чемпионат США, который стал для него третьим титулом на турнирах «Большого шлема» в 2023 году и 24-м в карьере. Благодаря этой победе сербский теннисист поднялся на первое место в рейтинге АТР, обогнав испанца Карлоса Алькараса.
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