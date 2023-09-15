Александр Шевченко прошёл в полуфинал турнира в Щецине
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86-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко обыграл представителя Болгарии Адриана Андреева (186-е место в рейтинге АТР) в матче четвертьфинала челленджера в польском Щецине.
Теннисисты провели на корте ровно три часа, Шевченко оказался сильнее в трёх партиях — 6:3, 5:7, 7:5. Россиянин смог подать навылет три раза и допустил четыре двойные ошибки, у его оппонента из Болгарии одна подача навылет и одна двойная ошибка.
Соперником Александра Шевченко в полуфинале станет представитель Чехии Вит Коприва, занимающий 148-ю позицию в рейтинге АТР.
Челленджер в Щецине проходит на грунтовом покрытии с 11 по 17 сентября. Победитель турнира получит 125 рейтинговых очков и € 19 650 призовых.
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