Рафтер: очевидно, Джокович — лучший теннисист всех времён

Легенда австралийского тенниса, бывшая первая ракетка мира Патрик Рафтер уверен, что Новак Джокович является величайшим теннисистом всех времён. Об этом австралиец заявил в Брисбене, где он присутствовал для объявления о возвращении турниров в Брисбене в туры АТР и WTA.

«Для меня обладатель 24 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, совершенно очевидно, лучший игрок всех времён. У него рекорды, и, вероятно, у него лучшая статистика побед и поражений против всех игроков тура, в том числе против других лучших игроков», — сказал Рафтер австралийским СМИ.

Новак Джокович, которому в мае 2023 года исполнилось 36 лет, дошёл до финала на всех четырёх турнирах «Большого шлема», выиграв три из них.