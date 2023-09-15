Рафтер: очевидно, Джокович — лучший теннисист всех времён
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Легенда австралийского тенниса, бывшая первая ракетка мира Патрик Рафтер уверен, что Новак Джокович является величайшим теннисистом всех времён. Об этом австралиец заявил в Брисбене, где он присутствовал для объявления о возвращении турниров в Брисбене в туры АТР и WTA.
«Для меня обладатель 24 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, совершенно очевидно, лучший игрок всех времён. У него рекорды, и, вероятно, у него лучшая статистика побед и поражений против всех игроков тура, в том числе против других лучших игроков», — сказал Рафтер австралийским СМИ.
Новак Джокович, которому в мае 2023 года исполнилось 36 лет, дошёл до финала на всех четырёх турнирах «Большого шлема», выиграв три из них.
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