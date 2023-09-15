Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв проиграл Шварцману на выставочном турнире UTS во Франкфурте

Рублёв проиграл Шварцману на выставочном турнире UTS во Франкфурте
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл свой первый матч на турнире UTS (Ultimate Tennis Showdown) аргентинцу Диего Шварцману.

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу Шварцмана — 14:10, 16:13, 7:16, 16:8.

Турнир UTS, организованный известным тренером Патриком Муратоглу, проходит с 15 по 17 сентября по Франкфурте (Германия). Турнир отличается от классического особенными правилами. Теннисисты играют четыре партии, до трёх побед. Если игроки выигрывают по две партии, назначается решающая, в которой любому из игроков для победы необходимо выиграть два очка подряд. Продолжительность каждой партии ограничена восемью минутами для ускорения игры. Во время партий игроки подают поочерёдно по два раза, при этом даётся только одна подача в рамках одного очка — без привычных двух подач, как в турнирах АТР. Партию выигрывает игрок, набравший наибольшее количество очков по истечении времени.

Материалы по теме
Андрей Рублёв рассказал о главной цели на заключительную часть сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android