Рублёв проиграл Шварцману на выставочном турнире UTS во Франкфурте

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл свой первый матч на турнире UTS (Ultimate Tennis Showdown) аргентинцу Диего Шварцману.

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу Шварцмана — 14:10, 16:13, 7:16, 16:8.

Турнир UTS, организованный известным тренером Патриком Муратоглу, проходит с 15 по 17 сентября по Франкфурте (Германия). Турнир отличается от классического особенными правилами. Теннисисты играют четыре партии, до трёх побед. Если игроки выигрывают по две партии, назначается решающая, в которой любому из игроков для победы необходимо выиграть два очка подряд. Продолжительность каждой партии ограничена восемью минутами для ускорения игры. Во время партий игроки подают поочерёдно по два раза, при этом даётся только одна подача в рамках одного очка — без привычных двух подач, как в турнирах АТР. Партию выигрывает игрок, набравший наибольшее количество очков по истечении времени.