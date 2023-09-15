Зверев — Джоковичу: ты легенда, мой друг, не только в теннисе, но и во всём спорте

10-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на достижения Новака Джоковича в своих соцсетях, назвав его легендой всего спорта в целом. Помимо этого, Зверев отметил, что не знает, есть ли что ещё доказывать Джоковичу.
«Не знаю, что ещё может доказать этот человек. Ты легенда, мой друг, не только в теннисе, но и во всём спорте», — написал немец про Джоковича в своих соцсетях.
На данный момент Новаку Джоковичу принадлежит рекорд по количеству выигранных турниров «Большого шлема» в мужском теннисе, после выигранного US Open их стало 24. Тем самым он повторил рекорд Маргарет Корт по количеству титулов ТБШ в одиночном разряде (24). Если Джокович выиграет ещё один главный теннисный турнир, то станет первым игроком в истории тенниса с 25 титулами «Большого шлема».
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