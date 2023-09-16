Фото: Тейлор Фритц прошёлся по подиуму в качестве модели на Неделе моды в Нью-Йорке

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц принял участие в Неделе моды в Нью-Йорке (США) в качестве модели. Фритц представил один из образов новой (зимней) мужской коллекции модного дома Hermes.
Фото: из личного архива Тейлора Фритца
Фото: из личного архива Тейлора Фритца
На прошедшем Открытом чемпионате США Фритц (9) дошёл до четвертьфинала, повторив результат своей матери Кэти Мэй. В 1/4 финала Тейлор проиграл будущему чемпиону, сербу Новаку Джоковичу (2), со счётом 1:6, 4:6, 4:6. По ходу соревнований 25-летний американец обыграл соотечественника Стива Джонсона (WC), перуанца Хуана-Пабло Варильяса, чеха Якуба Меншика и швейцарца Доминика Штрикера (Q).
25-летний Фритц – чемпион шести турниров на уровне ATP. Его лучшие достижения на турнирах «Большого шлема» — четвертьфиналы Уимблдона в 2022 году и ранее упомянутого US Open.
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