Экс-тренер Серены Уильямс: Джокович знает, что не будет популярным, как Федерер и Надаль
Поделиться
Австралийка Ренне Стаббс, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-тренер титулованной американской теннисистки Серены Уильямс, высказалась об одержимости серба Новака Джоковича победами.
«Показатели Джоковича просто невероятны, и неважно, что во многих отношениях он вызывает противоречивые мнения у многих людей. Для меня как для бывшей профессиональной спортсменки и человека, долго наблюдавшего за его игрой, он является образцом целеустремлённости.
Федерер и Надаль тоже всегда хотели выигрывать, но Новак этим одержим. Он хочет улучшать свои показатели, потому что знает, что не будет таким популярным, как Роджер и Рафа», — приводит слова Стаббс Sportskeeda со ссылкой на подкаст The Rennae Stubbs Tennis.
Комментарии
- 16 сентября 2023
-
12:01
-
11:55
-
11:28
-
11:12
-
10:47
-
10:26
-
10:16
-
09:59
-
09:21
-
03:11
-
01:45
-
00:55
- 15 сентября 2023
-
23:58
-
23:06
-
22:00
-
21:00
-
20:43
-
20:27
-
19:52
-
19:12
-
18:55
-
18:35
-
18:16
-
17:46
-
15:42
-
13:25
-
12:13
-
10:23
-
10:09
-
10:07
-
09:55
-
09:33
-
09:17
-
01:16
-
01:02
Партнерский контент