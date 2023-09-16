Экс-тренер Серены Уильямс: Джокович знает, что не будет популярным, как Федерер и Надаль

Австралийка Ренне Стаббс, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-тренер титулованной американской теннисистки Серены Уильямс, высказалась об одержимости серба Новака Джоковича победами.

«Показатели Джоковича просто невероятны, и неважно, что во многих отношениях он вызывает противоречивые мнения у многих людей. Для меня как для бывшей профессиональной спортсменки и человека, долго наблюдавшего за его игрой, он является образцом целеустремлённости.

Федерер и Надаль тоже всегда хотели выигрывать, но Новак этим одержим. Он хочет улучшать свои показатели, потому что знает, что не будет таким популярным, как Роджер и Рафа», — приводит слова Стаббс Sportskeeda со ссылкой на подкаст The Rennae Stubbs Tennis.