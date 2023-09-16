«Работаю». Рафаэль Надаль опубликовал эстетичное фото из бассейна

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях эстетичное фото из бассейна.
«Работаю», — подписал фото Надаль, прикрепив к нему хит группы Bon Jovi It’s My Life.
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.
Позднее, в мае, Надаль заявил, что, скорее всего, завершит карьеру в 2024 году, во время которого постарается провести ряд турниров. «Я хочу получить удовольствие и попрощаться с соревнованиями, которые мне нравятся», — заявил Надаль.
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