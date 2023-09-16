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Беккер: Надаль не вернётся на корт, если не увидит для себя шанса на победу

Беккер: Надаль не вернётся на корт, если не увидит для себя шанса на победу
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о вероятности возвращения испанца Рафаэля Надаля на корт.

«Надаль — образец для подражания. Миллионы болельщиков хотят видеть его снова на теннисном корте, а не на пресс-конференции, во время которой он заявляет, что, возможно, не сможет играть. Я убеждён, что Надаль не вернётся, если не увидит для себя шанса на победу. Он не вернётся, чтобы играть в матчах первого и второго круга. Он сделает это только ради побед на турнирах.

Его финальной целью всегда будет Париж, возможно, Олимпийские игры 2024 года, где теннисисты будут сражаться на грунте «Ролан Гаррос». Но для этого нужна отличная игровая практика, а получить её можно только на турнирах», — приводит слова Беккера Eurosport.

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