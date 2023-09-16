Коллинз: у меня есть мнение о методах работы ITIA, но оно не принесёт мне пользы

Американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о работе Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) после дисквалификации румынской теннисистки Симоны Халеп.
«Думаю, это важная тема. Я ценю работу антидопингового агентства и других органов по контролю, потому что они стараются сохранить наш спорт чистым. И бывает трудно идти в ногу с развитием индустрии различных добавок.
Но это самая большая проблема, с которой сталкиваются спортсмены. У меня есть своё мнение о допинге и методах работы антидопинговых организаций, которое пришло с возрастом. Теперь я знаю, когда нужно высказывать своё мнение, а когда нет. Поэтому я не буду его сообщать. Мне кажется, что это не принесёт большой пользы», — приводит слова Коллинз Tennis World USA.
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