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Роджер Федерер провёл масштабную встречу с фанатами на корабле

Роджер Федерер провёл масштабную встречу с фанатами на корабле
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер провёл масштабную встречу с фанатами на корабле в Швейцарии.

«Бесконечно благодарен легендарному фан-клубу. Для меня было честью провести фанатский день на Фирвальдштетском озере после стольких замечательных воспоминаний за эти годы. С нетерпением жду, когда увижу всех снова», — подписал фотографии с мероприятия Федерер.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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