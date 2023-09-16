20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер провёл масштабную встречу с фанатами на корабле в Швейцарии.
«Бесконечно благодарен легендарному фан-клубу. Для меня было честью провести фанатский день на Фирвальдштетском озере после стольких замечательных воспоминаний за эти годы. С нетерпением жду, когда увижу всех снова», — подписал фотографии с мероприятия Федерер.
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
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