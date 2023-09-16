Бен Шелтон принял участие в эффектной фотосессии для GQ Sports
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Полуфиналист US Open – 2023, 19-я ракетка мира 20-летний американский теннисист Бен Шелтон принял участие в фотосессии для журнала GQ Sports.
Шелтон в 2023 году впервые проводит полноценный сезон в ATP-туре. После успешного выступления на Открытом чемпионате США – 2023 Бен дебютировал в топ-20 рейтинга ATP, он стал 19-й ракеткой мира.
Напомним, в полуфинале домашнего мэйджора Шелтон потерпел поражение от будущего чемпиона, титулованного серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу Джоковича. По ходу соревнований юный американец обыграл Педро Качина (Аргентина), Доминика Тима (Австрия), Аслана Карацева (Россия), Томми Пола (США, 10) и Фрэнсиса Тиафо (США, 14).
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