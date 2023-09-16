Алина Корнеева вышла в финал турнира ITF во Франции

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева вышла в финал турнира ITF, проходящего во Франции.

В полуфинале россиянка обыграла француженку Фиону Ферро 7:5 7:5, ведя во втором сете 5:1 30-0. Корнеева выполнила единственный эйс в матче и допустила лишь одну двойную ошибку, как и её соперница. В финале турнира российская теннисистка встретится со швейцаркой Селин Наэф. Напомним, Корнеева занимает 217-е место в рейтинге WTA. При этом теннисистка занимает 185-ю строчку в лайв-рейтинге и имеет теоретические шансы оказаться в районе 170-й позиции в случае завоевания чемпионского титула.

Ранее Алина Корнеева в дуэте с соперницей по полуфиналу одиночного турнира одержала победу в парном разряде.