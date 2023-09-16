Джокович вышел на парный матч Кубка Дэвиса, хотя не планировал играть

24-кратный победитель турниров «‎Большого шлема»‎, первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел на матч в дуэте с Николой Чачичем с парой Томаша Махача и Адама Павлашека в рамках встречи Сербия-Чехия на групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса – 2023.

Две одиночные встречи матча сербских и чешских теннисистов закончились в пользу чехов. Сначала Якуб Меншик обыграл Душана Лайовича со счётом 6:3, 6:2. Затем Иржи Легечка выиграл у Ласло Джере 7:6 (9:7), 7:5.

Парный матч Джокович/Чачич — Махач/Павлашек проходит в эти минуты, первый гейм остался за парой теннисистов, представляющих Сербию. Заметим, что изначально участие Новака Джоковича в парном матче с чешскими теннисистами не планировалось.