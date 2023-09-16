Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович вышел на парный матч Кубка Дэвиса, хотя не планировал играть

Джокович вышел на парный матч Кубка Дэвиса, хотя не планировал играть
Комментарии

24-кратный победитель турниров «‎Большого шлема»‎, первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел на матч в дуэте с Николой Чачичем с парой Томаша Махача и Адама Павлашека в рамках встречи Сербия-Чехия на групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса – 2023.

Две одиночные встречи матча сербских и чешских теннисистов закончились в пользу чехов. Сначала Якуб Меншик обыграл Душана Лайовича со счётом 6:3, 6:2. Затем Иржи Легечка выиграл у Ласло Джере 7:6 (9:7), 7:5.

Парный матч Джокович/Чачич — Махач/Павлашек проходит в эти минуты, первый гейм остался за парой теннисистов, представляющих Сербию. Заметим, что изначально участие Новака Джоковича в парном матче с чешскими теннисистами не планировалось.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android