Джокович вышел на парный матч Кубка Дэвиса, хотя не планировал играть
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел на матч в дуэте с Николой Чачичем с парой Томаша Махача и Адама Павлашека в рамках встречи Сербия-Чехия на групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса – 2023.
Две одиночные встречи матча сербских и чешских теннисистов закончились в пользу чехов. Сначала Якуб Меншик обыграл Душана Лайовича со счётом 6:3, 6:2. Затем Иржи Легечка выиграл у Ласло Джере 7:6 (9:7), 7:5.
Парный матч Джокович/Чачич — Махач/Павлашек проходит в эти минуты, первый гейм остался за парой теннисистов, представляющих Сербию. Заметим, что изначально участие Новака Джоковича в парном матче с чешскими теннисистами не планировалось.
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