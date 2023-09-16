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Рублёв победил Юбэнкса и сыграет с Монфисом на UTS

Рублёв победил Юбэнкса и сыграет с Монфисом на UTS
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Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл второй матч группового этапа на турнире UTS (Ultimate Tennis Showdown) у американца Кристофера Юбэнкса. Игра завершилась со счётом 18:12, 18:12, 20:15.

Ранее Рублёв уступил аргентинцу Диего Шварцману. Третьим соперником россиянина станет француз Гаэль Монфис.

Напомним, турнир UTS, организованный Патриком Муратоглу, проходит с 15 по 17 сентября во Франкфурте (Германия). Турнир отличается от игр классического тенниса своими правилами. Теннисисты играют четыре партии до трёх побед. В случае ничьей 2:2 по партиям назначается пятая, в которой игроку достаточно выиграть два очка подряд. Каждая партия ограничена по времени и составляет восемь минут. Партию выигрывает игрок, набравший наибольшее количество очков по истечении времени.

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