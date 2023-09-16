Кубок Дэвиса: Джокович проигрывает в паре на тай-брейке, но Сербия выходит в плей-офф
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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович в паре с Николой Чачичем уступил теннисистам из Чехии Томашу Махачу и Адаму Павлашеку в рамках встречи Сербия-Чехия на групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса – 2023.
При равном счёте по сетам судьбу встречи решил чемпионский тай-брейк, на котором сильнее оказались чехи. Итоговый счёт встречи 7:5, 6:7 (7:9), 10:3 в пользу чешских теннисистов.
Кубок Дэвиса 2023. Группа C
16 сентября 2023, суббота. 20:20 МСК
Никола Чачич
Новак Джокович
Н. Чачич Н. Джокович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 9
|3
|
|6 7
|10
Томаш Махач
Адам Павлашек
Т. Махач А. Павлашек
Напомним, изначально Джокович не планировал принимать участие в сегодняшнем матче. Несмотря на поражение в парной встрече и проигрыш в матче с общим счётом 1:2, сборная Сербии выходит в плей-офф из своей группы со второго места. Итоговое положение в группе C: 1. Чехия. 2. Сербия. 3. Южная Корея. 4. Испания.
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