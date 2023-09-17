Кубок Дэвиса — 2023. Результаты игрового дня 16 сентября

Завершился очередной игровой день на групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса – 2023. В группе A Канада выиграла у Чили со счётом 2:1. Сначала Алексис Галарно (Канада) одолел чилийца Алехандро Табило со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Затем Николас Харри (Чили) сравнял счёт в противостоянии, переиграв канадца Габриэля Диалло 6:4, 6:4. Решающей стала парная встреча, в ней представители Канады Алексис Галарно и Вашек Поспишил определили победителя всей встречи, обыграв чилийский дуэт Томас Барриос-Вера и Алехандро Табило 6:3, 7:6 (9:7).
В группе B Австралия всухую обыграла команду Швейцарии 3:0. Танаси Коккинакис обыграл Доминика Штефана Штрикера 6:3, 7:5. Алекс де Минор оказался сильнее Марка-Андреа Хюслера 6:4, 6:3. В парном противостоянии Мэттью Эбден и Макс Пёрселл одолели Марка-Андреа Хюслера и Доминика Штефана Штрикера со счётом 6:2, 6:4.
В группе C сборная Сербии уступила команде Чехии 0:3. Душан Лайович проиграл Якубу Меншику 3:6, 2:6. Ласло Джере уступил Иржи Легечке 6:7 (7:9), 5:7, а в паре Новак Джокович и Никола Чачич проиграли Томашу Махачу и Адаму Павлашеку 5:7, 7:6, 3:10.
В группе D сборная США проиграла команде Финляндии со счётом 0:3. Финн Отто Виртанен сломил сопротивление американца Маккензи Макдональда со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (9:7). Соотечественник Виртанена Эмиль Руусувуори переиграл американца Томми Пола 7:6 (7:1), 6:4. В парном противостоянии финны Харри Хелиоваара и Патрикк Кауковалта выиграли у американцев Раджива Рама и Остина Крайчека 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 10:8.
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